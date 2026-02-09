Новак Джокович посетил командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане
Поделиться
24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пришёл на командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Сегодня спортсмены выступают с произвольными программами. Перед последним видом сборные Японии и США сравнялись по очкам.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Идёт
1
Ника Эгадзе
Грузия
154.79
2
Маттео Риццо
Италия
3
Стивен Гоголев
Канада
Фото: Кадр из трансляции Okko
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Положение перед последним видом:
1. Япония — 59 очков.
1. США — 59.
3. Италия — 52.
4. Грузия — 50.
5. Канада — 47.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
00:01
-
00:01
- 8 февраля 2026
-
23:55
-
23:53
-
23:47
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
23:00
-
22:28
-
22:25
-
22:09
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:35
-
21:19
-
21:12
-
21:00
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:33
-
19:53
-
19:51
-
19:42
-
19:40
-
19:27
-
18:42
-
18:42
-
18:25
-
17:57
-
17:53
-
17:51