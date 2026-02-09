Новак Джокович посетил командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович пришёл на командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Сегодня спортсмены выступают с произвольными программами. Перед последним видом сборные Японии и США сравнялись по очкам.

Фото: Кадр из трансляции Okko

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Положение перед последним видом:

1. Япония — 59 очков.

1. США — 59.

3. Италия — 52.

4. Грузия — 50.

5. Канада — 47.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.