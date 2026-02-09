Илья Малинин выиграл ПП командного турнира Олимпиады в Милане, Сато — второй
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал победителем произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление он получил от судей 200,03 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62
Вторым стал японский спортсмен Сюн Сато (194,86). Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (179,62).
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
