Илья Малинин выиграл ПП командного турнира Олимпиады в Милане, Сато — второй

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал победителем произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление он получил от судей 200,03 балла.

Вторым стал японский спортсмен Сюн Сато (194,86). Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (179,62).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа:

Илья Малинин (Италия) — 200,03 балла. Сюн Сато (Япония) — 194,86. Маттео Риццо (Италия) — 179,62. Стивен Гоголев (Канада) — 171,93. Ника Эгадзе (Грузия) — 154,79.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.