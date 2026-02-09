Скидки
Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
12:30 Мск
Олимпиада 2026

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, мужчины, командный турнир, произвольная программа: результаты

Илья Малинин выиграл ПП командного турнира Олимпиады в Милане, Сато — второй
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал победителем произвольной программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление он получил от судей 200,03 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62

Вторым стал японский спортсмен Сюн Сато (194,86). Тройку замкнул итальянец Маттео Риццо (179,62).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Произвольная программа:

  1. Илья Малинин (Италия) — 200,03 балла.
  2. Сюн Сато (Япония) — 194,86.
  3. Маттео Риццо (Италия) — 179,62.
  4. Стивен Гоголев (Канада) — 171,93.
  5. Ника Эгадзе (Грузия) — 154,79.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр
