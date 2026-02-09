Альберт Демченко отреагировал на результат Павла Репилова на Олимпиаде-2026

Обладатель трёх серебряных олимпийских медалей Альберт Демченко отреагировал на результат Павла Репилова, который занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772.
«Павел выступил на Олимпиаде в свою силу, без грубых ошибок, всё нормально. Все четыре заезда он проехал стабильно, с каждым последующим приобретая дополнительную уверенность в себе. Паша более-менее стабильно ездит и особо не экспериментирует. Да и вообще в санном спорте у нас никто не рискует, все ездят спокойно, выверенно, так, как надо», — сказал Демченко в интервью ТАСС.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
