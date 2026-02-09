Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Альберт Демченко отреагировал на результат Павла Репилова на Олимпиаде-2026

Альберт Демченко отреагировал на результат Павла Репилова на Олимпиаде-2026
Комментарии

Обладатель трёх серебряных олимпийских медалей Альберт Демченко отреагировал на результат Павла Репилова, который занял 14-е место в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. По итогам четырёх попыток его результат — 3.34,963. Он отстал от лидера на 3,772.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 20:34 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
3:31.191
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.596
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.934

«Павел выступил на Олимпиаде в свою силу, без грубых ошибок, всё нормально. Все четыре заезда он проехал стабильно, с каждым последующим приобретая дополнительную уверенность в себе. Паша более-менее стабильно ездит и особо не экспериментирует. Да и вообще в санном спорте у нас никто не рискует, все ездят спокойно, выверенно, так, как надо», — сказал Демченко в интервью ТАСС.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Павел Репилов, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Павел Репилов, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android