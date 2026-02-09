Американские фигуристы с отрывом в один балл выиграли командный турнир на ОИ-2026

Сборная США выиграла золото на Олимпийских игра — 2026 в Милане (Италия). Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков).
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Итоговое положение:
- США — 69 очков.
- Япония — 68.
- Италия — 60.
- Грузия — 56.
- Канада — 54.
В состав сборной США вошли: Алиса Лью, Эмбер Гленн, Илья Малинин, Элли Кам и Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок и Эван Бейтс.
Состав команды Японии: Каори Сакамото, Юма Кагияма, Сюн Сато, Рику Миура и Рюичи Кихара, Утана Ёсида и Масая Морита.