Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец
21:20 Мск
Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 9 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 9 февраля
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, танцоры на льду выступят с ритм-танцами на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Расписание на 9 февраля (время начала московское):

  • 21:20 — Танцы на льду. Ритм-танец.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Ранее завершился командный турнир по фигурному катанию. Победителем стала сборная США. Американцы обошли японских спортсменов всего на один балл. Тройку призёров замкнула Италия.

