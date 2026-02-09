Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 8 февраля 2026, таблица

8 февраля, завершился пятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи различных видах спорта.

По итогам дня возглавляет медальный зачёт сборная Италии, которая завоевала девять медалей (одна золотая, две серебряные и шесть бронзовых) Следом идёт Норвегия, которая завоевала шесть медалей (три золотые, одна серебряная и две бронзовые). На третьем месте находится Япония, в активе которой четыре медали (одна золотая две серебряные и одна бронзовая).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 7 февраля 2026 года: