Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада 2026 в Милане: медальный зачёт на 8 февраля 2026, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 8 февраля 2026, таблица
Комментарии

8 февраля, завершился пятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи различных видах спорта.

По итогам дня возглавляет медальный зачёт сборная Италии, которая завоевала девять медалей (одна золотая, две серебряные и шесть бронзовых) Следом идёт Норвегия, которая завоевала шесть медалей (три золотые, одна серебряная и две бронзовые). На третьем месте находится Япония, в активе которой четыре медали (одна золотая две серебряные и одна бронзовая).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 7 февраля 2026 года:

Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Календарь Олимпийских игр-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android