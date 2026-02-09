Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 8 февраля 2026 года

8 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) состоялись соревнования по фигурному катанию, продолжился командный турнир среди сборных. Спортсмены показали произвольную программу у мужчин, женщин и в спортивных парах.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами третьего дня соревнований.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Результаты 8 февраля:

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 155,55 балла.

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 139,70.

3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия) — 136,61.

Мужчины. Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) — 200,03 балла.

2. Сюн Сато (Япония) — 194,86.

3. Маттео Риццо (Италия) — 179,62.

Женщины. Произвольная программа

1. Каори Сакамото (Япония) — 148,62 балла.

2. Анастасия Губанова (Грузия) — 140,17.

3. Эмбер Гленн (США) — 138,62.

Отметим, в командном турнире победу одержала сборная США, набравшая 69 баллоа. За ней расположились сборные Японии (68) и Италии (60).

