Олимпиада 2026

Список фигуристов из США, ставших олимпийскими чемпионами в командном турнире — 2026

Список фигуристов из США, ставших олимпийскими чемпионами в командном турнире — 2026
Комментарии

Сборная США выиграла золото на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) по итогам командного первенства. Американцы заработали 69 баллов, опередив Японию, занявшую второе место по итогам соревнований на один балл. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин.

В составе сборной США золото выиграли Илья Малинин, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам — Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок — Эван Бэйтс.

Для Малинина, Лью, Гленн и Кам — О’Ши это первое олимпийская медаль в карьере. У Чок и Бэйтса уже есть золото Игр командного турнира в Пекине-2022, которое они получили после дисквалификации россиянки Камилы Валиевой.

