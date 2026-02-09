Олимпиада 2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги пятого дня

8 февраля, завершился пятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены разыграли восемь комплектов наград в семи различных видах спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 8 февраля

Биатлон

Смешанная эстафета. 4х6 км.

Франция Италия Германия

Горнолыжный спорт

Женщины. Скоростной спуск.

Бризи Джонсон (США) Эмма Айхер (Германия) София Годжа (Италия)

Конькобежный спорт

Мужчины. 5000 м.

Сандер Эйтрем (Норвегия) Методей Йилек (Чехия) Риккардо Лорелло (Италия)

Кёрлинг

Микст

10-й тур

Норвегия — Чехия – 3:6

Южная Корея — Эстония – 9:3

11-й тур

Канада — Швеция – 6:7

Великобритания — Швейцария – 6:7

США — Эстония – 5:3

Италия — Чехия – 8:2

12-й тур

Италия — Великобритания – 6:9

США — Швеция – 8:7

Швейцария — Норвегия – 3:6

Канада — Южная Корея – 5:9

Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 20 км.

Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) Матис Делож (Франция) Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия)

Санный спорт

Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка.

Макс Лангенхан (Германия) Йонас Мюллер (Австралия) Доминик Фишналлер (Италия)

Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка.

Макс Лангенхан (Германия) Йонас Мюллер (Австралия) Доминик Фишналлер (Италия)

Сноуборд

Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы.

Зузана Мадерова (Чехия) Сабина Пайер (Австрия) Лучия Дальмассо (Италия)

Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финалы.

Беньямин Карл (Австрия) Ким Сан Кюм (Южная Корея) Тервел Замфиров (Болгария)

Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) Кокомо Мурасе (Япония) Миа Брукс (Великобритания)

Фигурное катание

Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа.

Спортивные пары. Произвольная программа

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония)

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия)

3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия)

22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.

1. Каори Сакамото (Япония)

2. Анастасия Губанова (Грузия)

3. Эмбер Гленн (США)

Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа

1. Илья Малинин (США)

2. Сюн Сато (Япония)

3. Маттео Риццо (Италия)

Хоккей

Женщины

Группа B. Франция — Швеция – 0:4

Группа А. Чехия — Финляндия – 2:0