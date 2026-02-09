Анастасия Губанова высказалась о своём будущем после Олимпиады-2026

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, высказалась о планах на будущее после выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Думаю, у меня будут ещё турниры после Олимпиады. Не хочу загадывать, но я бы выступила в следующем сезоне», — приводит слова Губановой Sport24.

Отметим, Губанова заняла второе место в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх — 2026. Экс-россиянка показала результат 140,17. Золотая медаль завоевала японская фигуристка Каори Сакамото (148,62). В сентябре 2025-го 23-летняя спортсменка заявляла, что, вероятно, проводит последний сезон в карьере.