Главная Олимпиада 2026 Новости

Анастасия Губанова высказалась о своём будущем после Олимпийских игр — 2026 в Милане

Анастасия Губанова высказалась о своём будущем после Олимпиады-2026
Грузинская фигуристка Анастасия Губанова, тренирующаяся в Санкт-Петербурге под руководством Евгения Рукавицына, высказалась о планах на будущее после выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62

«Думаю, у меня будут ещё турниры после Олимпиады. Не хочу загадывать, но я бы выступила в следующем сезоне», — приводит слова Губановой Sport24.

Отметим, Губанова заняла второе место в произвольной программе в командном турнире на Олимпийских играх — 2026. Экс-россиянка показала результат 140,17. Золотая медаль завоевала японская фигуристка Каори Сакамото (148,62). В сентябре 2025-го 23-летняя спортсменка заявляла, что, вероятно, проводит последний сезон в карьере.

