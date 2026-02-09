Пётр Гуменник рассказал о проблемах с добиранием в Олимпийскую деревню

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал о проблемах с добиранием в Олимпийскую деревню. Сперва фигурист показал, как их автобус застрял в пробке. Позже автобус поехал по встречной полосе. Через некоторое время россиян всё же добрался до своего отеля.

Олимпийская короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Ранее сообщалось, чтоГуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».