Определился список фигуристов, ставших призёрами Олимпиады-2026 в командном турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми призёрами командного турнира.
Сборная США: Илья Малинин, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.
Сборная Японии: Юма Кагияма, Сюн Сато, Каори Сакамото, Рику Миура/Рюити Кихара, Утана Йошида/Масая Морита.
Сборная Италии: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Лара Наки Гутманн, Сара Конти/Никколо Маччи, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри
Отметим, в командном турнире победу одержала сборная США, набравшая 69 баллов. За ней расположились сборные Японии (68) и Италии (60).