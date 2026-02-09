Скидки
Фристайл. Женщины. Слоупстайл. Финал
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Список фигуристов, ставших призёрами Олимпиады-2026 в командном турнире

Комментарии

Определился список фигуристов, ставших призёрами Олимпиады-2026 в командном турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми призёрами командного турнира.

Сборная США: Илья Малинин, Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэнни О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

Сборная Японии: Юма Кагияма, Сюн Сато, Каори Сакамото, Рику Миура/Рюити Кихара, Утана Йошида/Масая Морита.

Сборная Италии: Даниэль Грассль, Маттео Риццо, Лара Наки Гутманн, Сара Конти/Никколо Маччи, Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри

Отметим, в командном турнире победу одержала сборная США, набравшая 69 баллов. За ней расположились сборные Японии (68) и Италии (60).

