Олимпиада 2026

Дональд Трамп назвал неудачником американского фристайлиста за слова о США на ОИ-2026

Дональд Трамп назвал неудачником американского фристайлиста за слова о США на ОИ-2026
Комментарии

Президент США Дональд Трамп раскритиковал американского фристайлиста Хантера Хесса за слова о своих эмоциях от выступления за национальную команду. Ранее спортсмен заявил, что у него вызывают смешанные чувства выступление за США из-за многочисленных противоречивых событий, происходящих в стране.

«Американский олимпийский лыжник Хантер Хесс — настоящий неудачник, заявил, что не представляет свою страну на нынешних зимних Олимпийских играх. Если это так, ему не стоило проходить отбор в сборную, и жаль, что он в неё попал. Очень сложно болеть за такого человека», — написал Трамп на личной странице в социальной сети.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.

Комментарии
