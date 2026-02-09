Губерниев оценил результат Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Италии

Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на четвёртое местео российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026 в Италии.

«Савелий 4-й в дебютной олимпийской гонке! Достойно! Молодец!» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.

Коростелёву до попадания на пьедестал не хватило 1,5 секунды. Бронзу завоевал представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Золото выиграл 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо, для которого этот успех стал шестым олимпийским титулом. Серебряную медаль получил француз Матис Делож.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.