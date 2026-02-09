Губерниев оценил результат Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026 в Италии
Российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на четвёртое местео российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026 в Италии.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Савелий 4-й в дебютной олимпийской гонке! Достойно! Молодец!» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.
Коростелёву до попадания на пьедестал не хватило 1,5 секунды. Бронзу завоевал представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Золото выиграл 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо, для которого этот успех стал шестым олимпийским титулом. Серебряную медаль получил француз Матис Делож.
Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград.
