Губерниев обрушился с критикой на Вяльбе за отсутствие поддержки Коростелёва

Российский комментатор Дмитрий Губерниев обратился с критикой в адрес президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на фоне отсутствия поддержки Савелия Коростелёва, выступающего на Олимпийских играх.

«А что это у нас Президент ФЛГР молчит как рыба об лёд??? Наш лыжник за медали Олимпиады борется и тишина…. Где поддержка??? Сказать нечего??? Или сказал кто замолчать??? Стыдно молчать сейчас, очень стыдно….!» — написал Губерниев на личной странице в телеграм-канале.

Напомним, россиянин занял четвёртое место в скиатлоне на ОИ-2026 в Италии. Коростелёву до попадания на пьедестал не хватило 1,5 секунды. Бронзу завоевал представитель Норвегии Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Золото выиграл 15-кратный чемпион мира Йоханнес Клебо, для которого этот успех стал шестым олимпийским титулом. Серебряную медаль получил француз Матис Делож.

