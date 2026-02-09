Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 9 февраля (время московское):

Кёрлинг

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Швейцария — Канада.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Италия — США.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Норвегия — Южная Корея.

12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Чехия — Эстония.

20:05. Микст. 1/2 финала.

20:05. Микст. 1/2 финала.

Горнолыжный спорт

12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.

16:00. Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.

Хоккей

14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Италия.

18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Франция.

22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — США.

23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.

Фристайл

14:30. Женщины. Слоупстайл. Финал.

Конькобежный спорт

19:30. Женщины. 1000 м. Финал.

Прыжки с трамплина

20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.

21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд.

22:12. Мужчины, Средний трамплин. Финал.

Фигурное катание

21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.

20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.

Сноуборд

21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал.