Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 9 февраля (время московское):
Кёрлинг
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Швейцария — Канада.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Италия — США.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Норвегия — Южная Корея.
12:05. Микст. Групповой этап. 13-й тур. Чехия — Эстония.
20:05. Микст. 1/2 финала.
20:05. Микст. 1/2 финала.
Горнолыжный спорт
12:30. Мужчины. Комбинация. Команды. Скоростной спуск.
16:00. Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом. Финал.
Хоккей
14:10. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Япония — Италия.
18:40. Женщины. Группа В, предварительный раунд. Германия — Франция.
22:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Швейцария — США.
23:10. Женщины. Группа А, предварительный раунд. Чехия — Канада.
Фристайл
14:30. Женщины. Слоупстайл. Финал.
Конькобежный спорт
19:30. Женщины. 1000 м. Финал.
Прыжки с трамплина
20:00. Мужчины. Средний трамплин. Квалификация.
21:00. Мужчины. Средний трамплин. Первый раунд.
22:12. Мужчины, Средний трамплин. Финал.
Фигурное катание
21:20. Танцы на льду. Ритм-танец.
Санный спорт
19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.
20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.
Сноуборд
21:30. Женщины. Биг-эйр. Финал.