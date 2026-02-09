Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 9 февраля

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 9 февраля
Дарья Олесик
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. На старт в санном спорте выйдет Дарья Олесик.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 9 февраля (время — мск):

Санный спорт
19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.
20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.

Накануне в мужском лыжном скиатлоне Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Это дебютная для россиянина Олимпиада. На официальных стартах в этом сезоне он не бегал скиатлон.

Календарь Олимпиады-2026
Материалы по теме
Расписание третьего дня Олимпиады-2026. В борьбу включается ещё одна россиянка! Расписание третьего дня Олимпиады-2026. В борьбу включается ещё одна россиянка!
Расписание второго дня Игр-2026: будет разыграно восемь комплектов наград. И наши в деле! Расписание второго дня Игр-2026: будет разыграно восемь комплектов наград. И наши в деле!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android