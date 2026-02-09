Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены. На старт в санном спорте выйдет Дарья Олесик.

Олимпиада-2026 в Италии. Расписание на 9 февраля (время — мск):

Санный спорт

19:00. Женщины. Одноместные сани, первая попытка.

20:32. Женщины. Одноместные сани. вторая попытка.

Накануне в мужском лыжном скиатлоне Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Это дебютная для россиянина Олимпиада. На официальных стартах в этом сезоне он не бегал скиатлон.