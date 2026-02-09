«Это очень сложно». Клебо — о возможности побить рекорд Дэли и Бьорген по золоту на ОИ

Титулованный норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался о возможности побить рекорд по числу золотых медалей на зимних Олимпийских играх. На данный момент в его активе шесть побед. А у лыжников Бьорна Дэли и Марит Бьорген, а также у биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена — восемь. Для того, чтобы стать №1 в мире по этому показателю, Клебо необходимо одержать ещё три победы на Играх-2026.

«Четыре золота — это очень сложно. Нужно, чтобы многое сложилось. Мы, конечно, попробуем, выложимся по максимуму, а потом посчитаем медали, когда Олимпиада закончится», — приводит слова Клебо NRK.

Напомним, 8 февраля Йоханнес Клебо одержал победу в мужском скиатлоне.