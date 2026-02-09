Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

40-летний сноубордист Карл стал самым возрастным чемпионом ОИ в личном зимнем виде

Беньямин Карл
Комментарии

Австрийский сноубордист Беньямин Карл возглавил рейтинг самых возрастных олимпийских чемпионов в личном зимнем виде. Вчера, 8 февраля, в 40 лет, 3 месяца и 23 дня он завоевал золото в параллельном гигантском слаломе на Играх-2026.

Ранее самым возрастным был норвежский биатлонист Уле Эйнар Бьорндален, который стал первым в спринте на Олимпийских играх — 2014 в Сочи. На тот момент ему было 40 лет и 12 дней.

В финале параллельного гигантского слалома Беньямин Карл привёз Ким Сан Кюму из Южной Кореи 0,19 секунды. Для австрийца это вторая золотая медаль Олимпиады. В Пекине-2022 он также был первым в данной дисциплине.

Комментарии
