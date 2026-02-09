Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Медаль немецкого биатлониста отвалилась во время празднования на Олимпиаде-2026

Комментарии

8 февраля во время празднования третьего места в смешанной эстафете медаль немецкого биатлониста Юстуса Штрелова оторвалась от ленты и упала на землю. Эпичными кадрами в социальных сетях поделилась Немецкая лыжная ассоциация.

Фото: соцсети Немецкой лыжной ассоциации

Сборная Германии вместе с Юстусом Штреловом, Филиппом Навратом, Ванессой Фойгт и Франциской Пройс заняла третье место, уступив победителям из Франции 1.05,3. Второе место досталось Италии.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

Штрелов в Антхольце завоевал первую награду Игр. В его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира и бронзовая награда юниорского ЧМ. Все его успехи случились в командных дисциплинах.

