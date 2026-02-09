«Я просто потрясён». Малинин — о присутствии Джоковича во время его выступления на ОИ

Олимпийский чемпион в командном турнире, двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин заявил, что ему принесло положительные эмоции присутствие третьей ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича во время выступления фигуриста в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2026.
«Я видел Джоковича. Это просто невероятно. Я слышал, что после того, как я выполнил сальто назад, он, можно сказать, поднял руки над головой. Это потрясающе. Это момент, который бывает раз в жизни: видеть знаменитого теннисиста, наблюдающего за моим выступлением. Я просто потрясён», – приводит слова Малинина сайт Международного Олимпийского комитета.
Джокович был замечен на трибунах ледовой арены Милана во время выступления фигуристов в произвольных программах.
