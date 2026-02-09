Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Савелий Коростелёв заявил, что не пьёт из открытых бутылок на Олимпиаде-2026

Савелий Коростелёв заявил, что не пьёт из открытых бутылок на Олимпиаде-2026
Савелий Коростелёв
Комментарии

Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о мерах предосторожности на Олимпийских играх — 2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он заявил, что не пьёт из открытых бутылок.

«Из открытой не пью, конечно», — приводит слова Коростелёва ТАСС.

Вчера, 8 февраля, в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Он преодолел дистанцию за 46.14,6, отстав от бронзового призёра Мартина Лёвстрёма Нюэнгета на 1,5 секунды. Победу одержал 15-кратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял французский спортсмен Матис Делож.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
Материалы по теме
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android