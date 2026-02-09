Савелий Коростелёв заявил, что не пьёт из открытых бутылок на Олимпиаде-2026
Российский лыжник Савелий Коростелёв рассказал о мерах предосторожности на Олимпийских играх — 2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он заявил, что не пьёт из открытых бутылок.
«Из открытой не пью, конечно», — приводит слова Коростелёва ТАСС.
Вчера, 8 февраля, в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 Савелий Коростелёв занял четвёртое место. Он преодолел дистанцию за 46.14,6, отстав от бронзового призёра Мартина Лёвстрёма Нюэнгета на 1,5 секунды. Победу одержал 15-кратный чемпион мира из Норвегии Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом. Второе место занял французский спортсмен Матис Делож.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
