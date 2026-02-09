Неизвестные обокрали сборную Израиля по бобслею на Олимпиаде-2026

Израильский спортсмен Адам Эдельман в социальных сетях сообщил о том, что в номер сборной Израиля по бобслею проникли злоумышленники. Они украли у бобслеистов паспорта и вещи на $ 3 тыс.

Фото: из личного архива Адама Эдельмана

«Во время подготовки к Олимпиаде в апартаменты команды проникли злоумышленники. Были украдены вещи на тысячи долларов и паспорта. Вот такой сезон… Спасибо за слова поддержки. Мы победители, а не жертвы. Наш путь — это всегда движение вперёд.

Мы с гордостью продолжаем тренировки и с нетерпением ждём возможности показать нечто по-настоящему мощное на этих Играх как часть команды из десяти выдающихся спортсменов, представляющих Израиль», — написал Эдельман в социальных сетях.

Известно, что команда снимала жильё на популярном зарубежном сервисе из-за ограниченного бюджета. После кражи они объявили сбор пожертвований. Спортсменам нужны деньги, не только чтобы вернуть украденные вещи, но и для оплаты кредита, взятого на подготовку к ОИ, аренды оборудования, заработной платы тренерам. Неравнодушные люди перечислили на их счёт уже более $ 77 тыс. из необходимых $ 100 тыс.