Жулия Симон высказалась о золоте Олимпиады-2026 в смешанной эстафете

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась эмоциями после победы в смешанной эстафете на ОИ-2026. Она была финишёром сборной Франции. Также победителями стали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно.

«Когда на таких крупных событиях звучит «Марсельеза», появляются мурашки и приходит более глубокое осознание происходящего.

Понадобится немного времени, чтобы прийти в себя и понять, что сейчас произошло. Мы пересекаем финишную черту и сразу оказываемся в водовороте событий. Возможно, мои партнёры по команде осознают это чуть позже, но сразу начинается круговорот СМИ и внимания, поэтому сейчас мне хочется немного остановиться. У меня допинг-контроль, так что будет время подумать обо всём, что произошло», — приводит слова Симон RMC Sport.