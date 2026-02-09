Скидки
21:30 Мск
Жулия Симон высказалась о золоте Олимпиады-2026 в смешанной эстафете

Жулия Симон
Комментарии

10-кратная чемпионка мира по биатлону француженка Жулия Симон поделилась эмоциями после победы в смешанной эстафете на ОИ-2026. Она была финишёром сборной Франции. Также победителями стали Эрик Перро, Кентен Фийон Майе и Лу Жанмонно.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

«Когда на таких крупных событиях звучит «Марсельеза», появляются мурашки и приходит более глубокое осознание происходящего.

Понадобится немного времени, чтобы прийти в себя и понять, что сейчас произошло. Мы пересекаем финишную черту и сразу оказываемся в водовороте событий. Возможно, мои партнёры по команде осознают это чуть позже, но сразу начинается круговорот СМИ и внимания, поэтому сейчас мне хочется немного остановиться. У меня допинг-контроль, так что будет время подумать обо всём, что произошло», — приводит слова Симон RMC Sport.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

