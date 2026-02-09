Навка прокомментировала победу Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026
Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр — 2026.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62
«Илья Малинин безусловно талантливый парень российского происхождения. Я за него рада. Он большой молодец», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Родители Малинина, фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, некоторое время выступали на чемпионатах СССР и России, а затем перешли под флаг Узбекистана и представляли эту страну на международных соревнованиях. Позднее оба эмигрировали в США, где в 2004 году родился их сын Илья.
