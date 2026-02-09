Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Навка прокомментировала победу Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Навка прокомментировала победу Малинина в произвольной программе на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр — 2026.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62

«Илья Малинин безусловно талантливый парень российского происхождения. Я за него рада. Он большой молодец», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Родители Малинина, фигуристы Татьяна Малинина и Роман Скорняков, некоторое время выступали на чемпионатах СССР и России, а затем перешли под флаг Узбекистана и представляли эту страну на международных соревнованиях. Позднее оба эмигрировали в США, где в 2004 году родился их сын Илья.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!
Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android