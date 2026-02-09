«Обнадёживающая и радостная новость». Навка — о возможном решении МОК вернуть Россию

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о возможном решении Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить права России в спорте.

«Безусловно обнадёживающая и радостная новость. Мы надеемся, что спортивные федерации прислушаются к МОК и дело сдвинется с места. Вот и вся история», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее появилась информация, что в Милане (Италия) состоялось заседание членов МОК, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Об этом сообщил американский New York Times.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.