Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Татьяна Навка: Олимпиада представляет интерес — вся страна болеет за наших спортсменов

Татьяна Навка: Олимпиада представляет интерес — вся страна болеет за наших спортсменов
Татьяна Навка
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она выразила заинтересованность в этих соревнованиях как болельщик.

«Обязательно интересно и здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет. У нас есть возможность смотреть, и мы наблюдаем. Конечно, это представляет интерес», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. На соревнования были допущены 13 россиян. Им выдали нейтральный статус, а затем и приглашения на Игры.

Материалы по теме
Савелий Коростелёв заявил, что не пьёт из открытых бутылок на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android