Татьяна Навка: Олимпиада представляет интерес — вся страна болеет за наших спортсменов

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка высказалась об Олимпийских играх — 2026 в Италии. Она выразила заинтересованность в этих соревнованиях как болельщик.

«Обязательно интересно и здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет. У нас есть возможность смотреть, и мы наблюдаем. Конечно, это представляет интерес», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят в Италии с 6 по 22 февраля. На соревнования были допущены 13 россиян. Им выдали нейтральный статус, а затем и приглашения на Игры.