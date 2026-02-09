Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Перро — о золоте ОИ: исполнение «Марсельезы» — магический момент, каких бывает немного

Эрик Перро и Кентен Фийон Майе
Комментарии

Лидер общего зачёта Кубка мира по биатлону Эрик Перро рассказал о значении командного успеха в смешанной эстафете на Олимпиаде-2026. 8 февраля Франция завоевала первое золото в Антхольце. В честь Перро, Фийона Майе, Жанмонно и Симон звучал французский гимн.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

«Это невероятно! Медаль в первой гонке — отличная статистика. Потрясающий момент. Мы наслаждались этим вместе с командой.

С начала дня мы многое пережили вместе: эмоции, стресс. Это первая гонка, и она очень многое значит. Мы гордимся этой медалью. Давление всегда велико: как со стороны публики, так и от нас самих. Мы хотим показывать результат и завоёвывать золото. Делить всё это с опытными партнёрами по команде, такими как Кентен, — хороший способ стать более раскрепощённым.

Исполнение «Марсельезы» — магический момент, каких в жизни бывает немного. Эти секунды пролетают с невероятной скоростью. Я пою «Марсельезу» с огромной отдачей. Подобные мгновения останутся в памяти навсегда», — приводит слова Перро RMC Sport.

Комментарии
