Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Была очень сосредоточенна». Губанова — о выступлении в ПП командного турнира Олимпиады

«Была очень сосредоточенна». Губанова — о выступлении в ПП командного турнира Олимпиады
Комментарии

Грузинская фигуристка-одиночница Анастасия Губанова прокомментировала своё выступление в произвольной программе в командном турнире Олимпийских игр — 2026. По итогам турнира сборная Грузии заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62

«Я была очень сосредоточенна. Ничего не видела и не слышала. Я просто вышла, сделала свои прыжки и только после последнего из них осознала, где нахожусь, и просто начала наслаждаться.

Я размялась и потом побежала в бокс поддержки, посмотрела [выступления], поддержала команду, так как знаю, насколько важно почувствовать, что катаемся мы все вместе. Конечно, я бы не бросила команду.

Рада, что не подвела команду, это сейчас самое важное. Я старалась дать сборной столько шансов, сколько было возможно, чтобы бороться за медаль».

Также фигуристка рассказала о планах на индивидуальный турнир.

«Я останусь здесь. Я очень плотно тренируюсь, поэтому меня не очень беспокоит, что тут отводится маленькое количество времени для тренировок. Я чувствую, как командный турнир помог мне подготовиться к индивидуальному. Мне удалось прочувствовать атмосферу и понять, как всё это происходит», — приводит слова Губановой Golden skate.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Новости. Олимпиада 2026
