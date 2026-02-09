Видео: выступление Анастасии Губановой в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026
Экс-россиянка, ныне выступающая за Грузию, Анастасия Губанова представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она заняла второе место в соревнованиях у женщин, набрав 140,17 балла. Лидером стала японка Каори Сакамото (148,62 балла).
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62
Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.
