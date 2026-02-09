Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал

21:30 Мск
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Видео: выступление Анастасии Губановой из Грузии в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2026

Видео: выступление Анастасии Губановой в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026
Анастасия Губанова
Комментарии

Экс-россиянка, ныне выступающая за Грузию, Анастасия Губанова представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она заняла второе место в соревнованиях у женщин, набрав 140,17 балла. Лидером стала японка Каори Сакамото (148,62 балла).

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62

Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.

Малинин вырвал золото командника для сборной США. Драматичный второй день Олимпиады-2026
