Видео: выступление Анастасии Губановой в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026

Экс-россиянка, ныне выступающая за Грузию, Анастасия Губанова представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она заняла второе место в соревнованиях у женщин, набрав 140,17 балла. Лидером стала японка Каори Сакамото (148,62 балла).

Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.