Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в ПП командного турнира Олимпиады-2026

Чемпион Европы 2026 года грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр — 2026, по итогам которого сборная Грузии заняла четвёртое место.

«Я чувствую себя нормально. Конечно, хотелось кататься чисто. Хотел кататься лучше, но получилось как получилось. Думаю, не стоит сдаваться, потому что в личном турнире я хочу выполнить всё гораздо лучше. Показать более хорошее катание и более высокое качество всего остального.

Очень счастлив, что у меня есть такая команда и такие друзья.

Заряжает ли это выступление на личный турнир? Морально, полагаю, да», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.