Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в ПП командного турнира Олимпиады-2026
Чемпион Европы 2026 года грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр — 2026, по итогам которого сборная Грузии заняла четвёртое место.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62
«Я чувствую себя нормально. Конечно, хотелось кататься чисто. Хотел кататься лучше, но получилось как получилось. Думаю, не стоит сдаваться, потому что в личном турнире я хочу выполнить всё гораздо лучше. Показать более хорошее катание и более высокое качество всего остального.
Очень счастлив, что у меня есть такая команда и такие друзья.
Заряжает ли это выступление на личный турнир? Морально, полагаю, да», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.
