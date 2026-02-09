Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в ПП командного турнира Олимпиады-2026

Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в ПП командного турнира Олимпиады-2026
Комментарии

Чемпион Европы 2026 года грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал своё выступление в произвольной программе командного турнира Олимпийских игр — 2026, по итогам которого сборная Грузии заняла четвёртое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62

«Я чувствую себя нормально. Конечно, хотелось кататься чисто. Хотел кататься лучше, но получилось как получилось. Думаю, не стоит сдаваться, потому что в личном турнире я хочу выполнить всё гораздо лучше. Показать более хорошее катание и более высокое качество всего остального.

Очень счастлив, что у меня есть такая команда и такие друзья.

Заряжает ли это выступление на личный турнир? Морально, полагаю, да», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

