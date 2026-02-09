Видео: прокат Эмбер Гленн из США в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде

Американская фигуристка Эмбер Гленн представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она стала третьей в соревнованиях у женщин, набрав 138,62 балла. Лидером стала японка Каори Сакамото (148,62 балла).

«Чемпионат» предлагает посмотреть прокат Эмбер Гленн.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.