Видео: прокат Эмбер Гленн из США в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Американская фигуристка Эмбер Гленн представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она стала третьей в соревнованиях у женщин, набрав 138,62 балла. Лидером стала японка Каори Сакамото (148,62 балла).
«Чемпионат» предлагает посмотреть прокат Эмбер Гленн.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.Источник видео
Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.
