«Считаю, что проехал достойно». Саночник Репилов — после выступления на Олимпиаде-2026

Российский саночник Павел Репилов, занявший 14-е место по итогам четырёх заездов на Олимпийских играх — 2026 в санях-одиночках, заявил, что считает своё выступление достойным.

Спортсмен показал время 3 минуты 34,887 секунды, победителем стал немецкий саночник Макс Лангенхан (3 минуты 31,191 секунды).

«Считаю, что проехал достойно. Так и хотел, хорошо, расслабленно, приятно для себя проехать стабильно четыре заезда. Основной задачей было получить удовольствие для себя и доставить его болельщикам. Хочу отметить, что санная трасса в Кортине — одно из приятнейших мест, которое есть в мире санного спорта. Трасса очень комфортная, чем-то похожа на Сочи. Не получилось достаточно здесь покататься, но место приятное.

У каждой трассы есть свой характер, и эта мне очень нравится именно характером. Это — составляющие ряда факторов льда, виражей. И в целом приятно по ней проходить», — цитирует Репилова ТАСС.

Российские саночники не участвовали в тренировочной неделе перед Олимпиадой из-за позднего допуска до соревнований.