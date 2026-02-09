Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Считаю, что проехал достойно». Саночник Репилов — после выступления на Олимпиаде-2026

«Считаю, что проехал достойно». Саночник Репилов — после выступления на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российский саночник Павел Репилов, занявший 14-е место по итогам четырёх заездов на Олимпийских играх — 2026 в санях-одиночках, заявил, что считает своё выступление достойным.

Спортсмен показал время 3 минуты 34,887 секунды, победителем стал немецкий саночник Макс Лангенхан (3 минуты 31,191 секунды).

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 20:34 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
3:31.191
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.596
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.934

«Считаю, что проехал достойно. Так и хотел, хорошо, расслабленно, приятно для себя проехать стабильно четыре заезда. Основной задачей было получить удовольствие для себя и доставить его болельщикам. Хочу отметить, что санная трасса в Кортине — одно из приятнейших мест, которое есть в мире санного спорта. Трасса очень комфортная, чем-то похожа на Сочи. Не получилось достаточно здесь покататься, но место приятное.

У каждой трассы есть свой характер, и эта мне очень нравится именно характером. Это — составляющие ряда факторов льда, виражей. И в целом приятно по ней проходить», — цитирует Репилова ТАСС.

Российские саночники не участвовали в тренировочной неделе перед Олимпиадой из-за позднего допуска до соревнований.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Павел Репилов, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Павел Репилов, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android