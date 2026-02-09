Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Татьяна Тарасова высказалась о победе Ильи Малинина в командных соревнованиях на ОИ-2026

Татьяна Тарасова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). 8 февраля Малинин впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60

«Илья завоевал золото и сделал чемпионами свою команду. Мне понравилось его выступление. У него была пара ошибочек, но ничего ужасного он не сделал», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где сборная США обошла Японию на один балл благодаря выступлению Ильи Малинина. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.

Видео: выступление Анастасии Губановой в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026
