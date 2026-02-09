Татьяна Тарасова высказалась о победе Ильи Малинина в командных соревнованиях на ОИ-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе американского фигуриста Ильи Малинина в командных соревнованиях на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). 8 февраля Малинин впервые в своей карьере стал олимпийским чемпионом.

«Илья завоевал золото и сделал чемпионами свою команду. Мне понравилось его выступление. У него была пара ошибочек, но ничего ужасного он не сделал», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где сборная США обошла Японию на один балл благодаря выступлению Ильи Малинина. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков). Грузия заняла четвёртое место.