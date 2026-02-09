Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Обзор смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026, где победила Франция, видео

Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Италии стартовали соревнования по биатлону. Состязания биатлонистов открыла смешанная эстафета, победу в которой одержала французская сборная. В состав команды вошли Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно и Жулия Симон. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с яркими моментами гонки.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Вторыми стали итальянские спортсмены (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер и Лиза Виттоцци), отстав от лидеров на 25,8 секунды. Тройку сильнейших замкнули немцы (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт и Франциска Пройс).

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Смешанная эстафета:

1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон Майе, Лу Жанмонно, Жулия Симон) — 1:04.15,5 (0 штрафных кругов +7 дополнительных патронов).
2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) — отставание 25,8 (0+5).
3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) +1.05,3 (1+3).
4. Норвегия +1.37,2 (2+6).
5. Швеция +1.40,8 (2+7).
6. Финляндия +1.56,5 (0+7).

