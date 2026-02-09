Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
«Буду отдавать всё на льду ради Грузии». Эгадзе — после командного турнира на Играх-2026

«Буду отдавать всё на льду ради Грузии». Эгадзе — после командного турнира на Играх-2026
Ника Эгадзе
Грузинский фигурист Ника Эгадзе поблагодарил болельщиков за поддержку в командном турнире на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Он отметил, что вера фанатов для него служит мотивацией.

«Хочу от всего сердца поблагодарить тех, кто меня поддерживал, — мою команду, тренеров, федерацию и всех болельщиков в Грузии и по всему миру. Ваша вера каждый день придаёт мне сил. Представлять свою страну — огромная честь, и я буду продолжать бороться, идти вперёд и отдавать всё на льду ради Грузии. Это только начало», — написал Эгадзе в социальных сетях.

В произвольной программе у одиночников в рамках командного турнира Ника Эгадзе занял пятое место, набрав 154,79 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62
Тутберидзе укрепила свой статус тренера чемпионов. Почему победа Эгадзе на руку Петросян?
Тутберидзе укрепила свой статус тренера чемпионов. Почему победа Эгадзе на руку Петросян?
