«Буду отдавать всё на льду ради Грузии». Эгадзе — после командного турнира на Играх-2026

Грузинский фигурист Ника Эгадзе поблагодарил болельщиков за поддержку в командном турнире на Олимпиаде-2026 в Милане (Италия). Он отметил, что вера фанатов для него служит мотивацией.

«Хочу от всего сердца поблагодарить тех, кто меня поддерживал, — мою команду, тренеров, федерацию и всех болельщиков в Грузии и по всему миру. Ваша вера каждый день придаёт мне сил. Представлять свою страну — огромная честь, и я буду продолжать бороться, идти вперёд и отдавать всё на льду ради Грузии. Это только начало», — написал Эгадзе в социальных сетях.

В произвольной программе у одиночников в рамках командного турнира Ника Эгадзе занял пятое место, набрав 154,79 балла.