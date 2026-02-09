«Ну и какой смысл?» Репилов — о присутствии на церемонии открытия Олимпиады

Российский саночник Павел Репилов, занявший 14-е место на Олимпийских играх — 2026 в санях-одиночках, заявил, что не видел смысла очно смотреть на церемонию открытия Олимпиады и парад спортсменов при имевшейся возможности.

Ранее нейтральные атлеты, в статусе которых выступают россияне, не получили разрешения на участие в параде спортсменов на открытии Игр. Парад проходил в разных локациях проведения Олимпиады, основные мероприятия состоялись в Милане.

«У меня была возможность прийти посмотреть парад спортсменов, но я остался в Олимпийской деревне — настраиваться на свой старт, который был на следующий день. На юношеской Олимпиаде в Швейцарии я словно был частью парада и Олимпиады. Сейчас у нас была только возможность постоять и посмотреть в сторонке, ну и какой смысл?» — цитирует Репилова ТАСС.