Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Ну и какой смысл?» Репилов — о присутствии на церемонии открытия Олимпиады

«Ну и какой смысл?» Репилов — о присутствии на церемонии открытия Олимпиады
Комментарии

Российский саночник Павел Репилов, занявший 14-е место на Олимпийских играх — 2026 в санях-одиночках, заявил, что не видел смысла очно смотреть на церемонию открытия Олимпиады и парад спортсменов при имевшейся возможности.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка
08 февраля 2026, воскресенье. 20:34 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
3:31.191
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.596
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.934

Ранее нейтральные атлеты, в статусе которых выступают россияне, не получили разрешения на участие в параде спортсменов на открытии Игр. Парад проходил в разных локациях проведения Олимпиады, основные мероприятия состоялись в Милане.

«У меня была возможность прийти посмотреть парад спортсменов, но я остался в Олимпийской деревне — настраиваться на свой старт, который был на следующий день. На юношеской Олимпиаде в Швейцарии я словно был частью парада и Олимпиады. Сейчас у нас была только возможность постоять и посмотреть в сторонке, ну и какой смысл?» — цитирует Репилова ТАСС.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Павел Репилов, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Павел Репилов, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android