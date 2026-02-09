Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Видео: выступление Каори Сакамото, Япония в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2026

Видео: прокат японки Каори Сакамото в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026
Каори Сакамото
Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира из Японии Каори Сакамото представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она выиграла соревнования у женщин, набрав 148,62 балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть прокат титулованной Каори Сакамото.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
148.62
2
Анастасия Губанова
Грузия
140.17
3
Эмбер Гленн
США
138.62

Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков).

