Видео: прокат японки Каори Сакамото в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка мира из Японии Каори Сакамото представила произвольную программу в командном турнире на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она выиграла соревнования у женщин, набрав 148,62 балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть прокат титулованной Каори Сакамото.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Победу в командном турнире одержала сборная США. Перед последним видом у американцев и японцев было равное количество очков. Всё решилось в мужской произвольной программе, где победу одержал Илья Малинин. Сборная США обошла Японию на один балл. Бронзовыми призёрами командного турнира стали итальянские фигуристы (60 очков).