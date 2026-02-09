Юрий Бородавко отреагировал на возможное оспаривание итогов скиатлона в CAS

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том факте, что в скиатлоне на ОИ-2026 француз Матис Делож срезал часть дистанции. По итогам гонки был подан протест, который вскоре отклонили. Однако затем тренер Данил Акимов заявил о возможности подать ещё одну апелляцию — в СAS. Коростелёв остался четвёртым, победил Йоханнес Клебо, а Делож завоевал серебро.
— Акимов сказал, что они думают подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Как считаете, нужно ли это делать и может ли апелляция что‑то изменить?
— Если что‑то можно изменить, конечно, нужно подавать апелляцию. Но я не силён в юридических вопросах, поэтому не могу гарантировать правильный ответ.
— По‑вашему мнению, как выглядит ситуация?
— По моему мнению, стопроцентное нарушение. Может быть, за эти годы правила FIS поменялись и жюри уже рассматривает подобное по‑другому, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».
