Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Юрий Бородавко отреагировал на возможное оспаривание итогов скиатлона в CAS
Юрий Бородавко
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о том факте, что в скиатлоне на ОИ-2026 француз Матис Делож срезал часть дистанции. По итогам гонки был подан протест, который вскоре отклонили. Однако затем тренер Данил Акимов заявил о возможности подать ещё одну апелляцию — в СAS. Коростелёв остался четвёртым, победил Йоханнес Клебо, а Делож завоевал серебро.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

— Акимов сказал, что они думают подавать апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Как считаете, нужно ли это делать и может ли апелляция что‑то изменить?
— Если что‑то можно изменить, конечно, нужно подавать апелляцию. Но я не силён в юридических вопросах, поэтому не могу гарантировать правильный ответ.

— По‑вашему мнению, как выглядит ситуация?
— По моему мнению, стопроцентное нарушение. Может быть, за эти годы правила FIS поменялись и жюри уже рассматривает подобное по‑другому, — приводит слова Бородавко «Матч ТВ».

