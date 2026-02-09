Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Речь об очень сложной трактовке». Сорин — о нарушении французом правил в скиатлоне на ОИ

Комментарии

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал эпизод, произошедший во время мужского скиатлона на Олимпиаде-2026.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

Французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён, но в случае его удовлетворения у Коростелёва была бы бронзовая медаль.

— Вас не расстроило, что Матиса Деложа не дисквалифицировали по итогам заседания судейского комитета? На ваш взгляд, на него следовало наложить более жёсткие санкции?
— Мнений на этот счёт много. Случались разные ситуации, в том числе и такие, когда за нарушение маркировки трассы лыжников действительно отстраняли. Но речь об очень сложной трактовке. В правилах написано: «Если спортсмен нарушает маркированную трассу, он обязан вернуться в точку, в которой произошло нарушение». Просто раньше там фигурировал глагол must — «должен», а теперь его заменили на should — «должен бы». Получается расплывчатая формулировка. Хочется, чтобы она была более чёткой.

Но Савелий точно проиграл не из‑за этого эпизода. Как говорится, всё находилось в его руках. Трое соперников, включая француза, по праву оказались сильнее. Так что никаких обид или расстройств по этому поводу у меня как у тренера нет, – цитирует Сорина RT.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Комментарии
