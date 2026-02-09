«Речь об очень сложной трактовке». Сорин — о нарушении французом правил в скиатлоне на ОИ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал эпизод, произошедший во время мужского скиатлона на Олимпиаде-2026.

Французский лыжник Матис Делож срезал небольшой участок дистанции и получил жёлтую карточку. Делож занял второе место в гонке, российский лыжник Савелий Коростелёв стал четвёртым. Протест российской стороны позднее был отклонён, но в случае его удовлетворения у Коростелёва была бы бронзовая медаль.

— Вас не расстроило, что Матиса Деложа не дисквалифицировали по итогам заседания судейского комитета? На ваш взгляд, на него следовало наложить более жёсткие санкции?

— Мнений на этот счёт много. Случались разные ситуации, в том числе и такие, когда за нарушение маркировки трассы лыжников действительно отстраняли. Но речь об очень сложной трактовке. В правилах написано: «Если спортсмен нарушает маркированную трассу, он обязан вернуться в точку, в которой произошло нарушение». Просто раньше там фигурировал глагол must — «должен», а теперь его заменили на should — «должен бы». Получается расплывчатая формулировка. Хочется, чтобы она была более чёткой.

Но Савелий точно проиграл не из‑за этого эпизода. Как говорится, всё находилось в его руках. Трое соперников, включая француза, по праву оказались сильнее. Так что никаких обид или расстройств по этому поводу у меня как у тренера нет, – цитирует Сорина RT.