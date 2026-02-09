Норвежская лыжница упала и разодрала лицо во время тренировки на Олимпиаде-2026 — SVT

Серебряный призёр ЧМ-2025 в спринте норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад неудачно упала во время тренировки. Спортсменка потеряла контроль на одном из поворотов. На её лице были следы крови от небольших ссадин. Несмотря на это, Шистад планирует завтра выйти на старт спринта классическим стилем.

«Там [на трассе] образуются огромные массы рыхлого снега, а под снегом также есть ледяные участки. Они [специалисты] снова выйдут и проверят поворот», — приводит слова эксперта Анны Хааг SVT.

Кристине 27 лет. Она также является трёхкратной победительницей юниорского ЧМ-2019 в финском Лахти. Она считается основной соперницей шведок в спринте.