Норвежская лыжница упала и разодрала лицо во время тренировки на Олимпиаде-2026 — SVT

Кристине Ставос Шистад
Серебряный призёр ЧМ-2025 в спринте норвежская лыжница Кристине Ставос Шистад неудачно упала во время тренировки. Спортсменка потеряла контроль на одном из поворотов. На её лице были следы крови от небольших ссадин. Несмотря на это, Шистад планирует завтра выйти на старт спринта классическим стилем.

«Там [на трассе] образуются огромные массы рыхлого снега, а под снегом также есть ледяные участки. Они [специалисты] снова выйдут и проверят поворот», — приводит слова эксперта Анны Хааг SVT.

Кристине 27 лет. Она также является трёхкратной победительницей юниорского ЧМ-2019 в финском Лахти. Она считается основной соперницей шведок в спринте.

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 9 февраля
