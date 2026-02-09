Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Спортивный юрист ответила, есть ли у Коростелёва шансы оспорить итоги скиатлона в CAS

Спортивный юрист ответила, есть ли у Коростелёва шансы оспорить итоги скиатлона в CAS
Савелий Коростелёв
Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о возможном оспаривании Савелием Коростелёвым итогов скиатлона на ОИ-2026 в Спортивном арбитражном суде (CAS). 8 февраля француз Матис Делож срезал часть дистанции. По итогам гонки был подан протест, который вскоре отклонили. Однако затем тренер Данил Акимов заявил о возможности подать ещё одну апелляцию — в СAS. Анцелиович отметила, что суд в Лозанне не работает с подобными историями.

«CAS не рассматривает споры на судейство. В целом шансов там нет.

Чисто теоретически они могут пойти по нарушению прав, типа дискриминации, нарушения принципов назначения судей и так далее, но в чистом виде именно оспорить решение судей нельзя — CAS рассматривает это как field of play, а не field of law», — приводит слова Анцелиович «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Юрий Бородавко отреагировал на возможное оспаривание итогов скиатлона в CAS
Новости. Олимпиада 2026
Все новости

