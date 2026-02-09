Скидки
21:30 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Она замечательный человек». Вирер поддержала Пасслер после допинг-скандала

«Она замечательный человек». Вирер поддержала Пасслер после допинг-скандала
Доротея Вирер
Многократный призёр Олимпийских игр биатлонистка Доротея Вирер выразила слова поддержки в адрес партнёра по сборной Ребекки Пасслер. У последней перед ОИ-2026 выявили допинг-пробу со следами запрещённого вещества летрозола.

«Хочу быть с ней рядом в этот трудный период. Она замечательный человек, заслуживающий поддержки.

Конечно, сначала был шок. Но мы знаем, что она сильная девушка. Сейчас мы ничего больше не можем сделать. Остаётся только ждать и наблюдать, и послать ей крепкое объятие», — приводит слова Вирер NRK.

Ранее стало известно, что Пасслер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на временное отстранение, которое она получила после положительного результата допинг-теста.

