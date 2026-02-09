Оргкомитет ОИ-2026 — о поломке медалей: пытаемся понять, почему так происходит

Главный операционный директор организационного комитета Олимпийских игр — 2026 в Италии Андреа Франчизи высказался о поломке нескольких медалей. Ранее о проблемах стало известно из стана шведской сборной по лыжным гонкам и сборной Германии по биатлону.

— Медали нескольких спортсменов были сломаны. Планируете ли вы их заменить?

— Да, мы знаем об этой ситуации, пытаемся понять, в чём именно проблема, почему так происходит. Это крайне важно, один из главных моментов. Мы работаем над этим, — сказал Франчизи на пресс‑конференции.

Зимние Олимпийские игры 2026 года проходят с 6 по 22 февраля в семи точках Италии.