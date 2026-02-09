МОК не мог запретить Линдси Вонн выступать на Олимпийских играх — 2026 с травмой

Международный олимпийский комитет (МОК) не обладал правом запретить олимпийской чемпионке (2010) американской горнолыжнице Линдси Вонн участвовать в Олимпиаде-2026 после полученного накануне разрыва «крестов», так как решение принимается непосредственно самими спортсменами и их тренерами.

«Мы даём спортсменам возможность тренироваться, она несколько раз опробовала трассу и показала готовность выступать. Мы не можем говорить, стоило ей или нет выходить на старт, решение она принимала самостоятельно. Вопрос принимается на уровне команды, это относится ко всем спортсменам», — цитирует ТАСС спортивного директора МОК Пьера Дюкрея.

Во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026 в воскресенье, 8 февраля, Вонн жёстко упала в начале трассы. Она зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолёте. Позднее она перенесла операцию.