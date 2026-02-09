Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
МОК не мог запретить Линдси Вонн выступать на Олимпийских играх — 2026 с травмой

МОК не мог запретить Линдси Вонн выступать на Олимпийских играх — 2026 с травмой
Комментарии

Международный олимпийский комитет (МОК) не обладал правом запретить олимпийской чемпионке (2010) американской горнолыжнице Линдси Вонн участвовать в Олимпиаде-2026 после полученного накануне разрыва «крестов», так как решение принимается непосредственно самими спортсменами и их тренерами.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Женщины. Скоростной спуск
08 февраля 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Бризи Джонсон
США
1:36.10
2
Эмма Айхер
Германия
+0.04
3
София Годжа
Италия
+0.59

«Мы даём спортсменам возможность тренироваться, она несколько раз опробовала трассу и показала готовность выступать. Мы не можем говорить, стоило ей или нет выходить на старт, решение она принимала самостоятельно. Вопрос принимается на уровне команды, это относится ко всем спортсменам», — цитирует ТАСС спортивного директора МОК Пьера Дюкрея.

Во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026 в воскресенье, 8 февраля, Вонн жёстко упала в начале трассы. Она зацепилась за флаг на трассе, в полёте её закрутило, от чего она упала. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолёте. Позднее она перенесла операцию.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

