Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, микст на Олимпиаде 2026 в Милане — результаты группового этапа 9 февраля 2026 года

Кёрлинг, микст на Олимпиаде-2026 в Милане — результаты группового этапа
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, на Олимпиаде-2026 завершился групповой этап в миксте по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итогами.

Олимпиада-2026 в Италии. Кёрлинг, микст. 13-я сессия:

США — Италия — 6:7;
Швейцария — Канада — 4:8;
Норвегия — Южная Корея — 8:5;
Чехия — Эстония — 8:4.

Кёрлинг, микст. Результаты группового этапа:

1. Великобритания — 8 (побед) — 1 (поражение).
2. Италия — 6 — 3.
3. США — 6 — 3.
4. Швеция — 5 — 4.
5. Канада — 4 — 5.
6. Норвегия — 4 — 5.
7. Швейцария — 4 — 5.
8. Чехия — 3 — 6.
9. Южная Корея — 3 — 6.
10. Эстония — 2 — 7.

В полуфинал вышли Великобритания, Швеция, Италия и США, которые заняли первые четыре строчки в групповом этапе. Всего на стартовой стадии турнира принимало участие 10 сборных. Матчи 1/2 финала состоятся вечером, 9 февраля. Начало — в 20:05 по московскому времени.

Олимпийские игры — 2026 проходят с 6 по 22 февраля.

Календарь Олимпиады-2026
