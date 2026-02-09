Акопова/Рахманин изменили название музыки к КП после жалоб со стороны Азербайджана

Армянские фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в парном катании, изменили название музыкальной композиции к своей короткой программе на Олимпийских играх — 2026 после жалоб со стороны НОК Азербайджана. Об этом свидетельствуют профили спортсменов на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее музыка к постановке фигуристов называлась «Арцах». Арцахом Армения называет Нагорный Карабах в Азербайджане, бывшую спорную территорию. Национальный олимпийский комитет Азербайджана выступил с протестом против использования спортсменами этой музыки по политическим причинам.

Согласно новой версии, название музыкального сопровождения фигуристов официально указано как «Музыка Ары Геворкяна». Вероятно, сама звучащая композиция останется прежней, так как автором «Арцаха» является непосредственно Геворкян.

Короткие программы спортивных пар на Олимпиаде пройдут 15 февраля.