Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это невероятный успех!» Морилов — о результате Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026

«Это невероятный успех!» Морилов — о результате Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026
Николай Морилов
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады‑2010 в Ванкувере (Канада), дядя Савелия Коростелёва Николай Морилов высказался о результатах скиатлона на ОИ-2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он дал свою оценку четвёртому месту племянника.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Это очень хороший результат, который лично мне было сложно ожидать. Одно дело, когда мы верим во что‑то, а другое — реальное положение сил. Я считал, что если будет попадание в десятку на первой гонке, то это уже будет суперотличный результат. Четвёртое место Савелия — это просто невероятный успех!» — приводит слова Морилова «Матч ТВ».

Золото в скиатлоне добыл Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом.

Материалы по теме
Спортивный юрист ответила, есть ли у Коростелёва шансы оспорить итоги скиатлона в CAS
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android