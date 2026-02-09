«Это невероятный успех!» Морилов — о результате Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026

Бронзовый призёр Олимпиады‑2010 в Ванкувере (Канада), дядя Савелия Коростелёва Николай Морилов высказался о результатах скиатлона на ОИ-2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он дал свою оценку четвёртому месту племянника.

«Это очень хороший результат, который лично мне было сложно ожидать. Одно дело, когда мы верим во что‑то, а другое — реальное положение сил. Я считал, что если будет попадание в десятку на первой гонке, то это уже будет суперотличный результат. Четвёртое место Савелия — это просто невероятный успех!» — приводит слова Морилова «Матч ТВ».

Золото в скиатлоне добыл Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом.