«Это невероятный успех!» Морилов — о результате Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026
Бронзовый призёр Олимпиады‑2010 в Ванкувере (Канада), дядя Савелия Коростелёва Николай Морилов высказался о результатах скиатлона на ОИ-2026 в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он дал свою оценку четвёртому месту племянника.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Это очень хороший результат, который лично мне было сложно ожидать. Одно дело, когда мы верим во что‑то, а другое — реальное положение сил. Я считал, что если будет попадание в десятку на первой гонке, то это уже будет суперотличный результат. Четвёртое место Савелия — это просто невероятный успех!» — приводит слова Морилова «Матч ТВ».
Золото в скиатлоне добыл Йоханнес Клебо, ставший шестикратным олимпийским чемпионом.
