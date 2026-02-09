Матильда Гремо обошла Эйлин Гу в слоупстайле и завоевала золото Олимпиады-2026

Представительница Швейцарии Матильда Гремо завоевала золотую медаль Игр-2026 в слоупстайле. По итогам трёх попыток она набрала 86,96 балла. Серебро досталось китаянке Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.

Отметим, что для Гремо золото ОИ-2026 стало вторым в карьере. Гу пока так и не смогла одержать три победы на Играх.

Олимпиада-2026 в Италии. Фристайл. Слоупстайл, женщины. Результаты:

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,96 балла.

2. Эйлин Гу (Китай) — 86,58.

3. Меган Олдхэм (Канада) — 76,46.

4. Кирсти Мир (Великобритания) — 76,05.

5. Лю Мэнтин (Китай) — 67,46.

6. Джулия Танно (Швейцария) — 65,85.