Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Матильда Гремо обошла Эйлин Гу в слоупстайле и завоевала золото Олимпиады-2026

Матильда Гремо обошла Эйлин Гу в слоупстайле и завоевала золото Олимпиады-2026
Эйлин Гу
Комментарии

Представительница Швейцарии Матильда Гремо завоевала золотую медаль Игр-2026 в слоупстайле. По итогам трёх попыток она набрала 86,96 балла. Серебро досталось китаянке Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.

Отметим, что для Гремо золото ОИ-2026 стало вторым в карьере. Гу пока так и не смогла одержать три победы на Играх.

Олимпиада 2026. Фристайл
Женщины. Слоупстайл. Финал
09 февраля 2026, понедельник. 14:30 МСК
Окончено
1
Матильда Гремо
Швейцария
86.96
2
Эйлин Гу
Китай
86.58
3
Меган Олдхэм
Канада
76.46

Олимпиада-2026 в Италии. Фристайл. Слоупстайл, женщины. Результаты:

1. Матильда Гремо (Швейцария) — 86,96 балла.
2. Эйлин Гу (Китай) — 86,58.
3. Меган Олдхэм (Канада) — 76,46.
4. Кирсти Мир (Великобритания) — 76,05.
5. Лю Мэнтин (Китай) — 67,46.
6. Джулия Танно (Швейцария) — 65,85.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Материалы по теме
Халк из Австрии выиграл золото Олимпиады в 40 лет. Как это вообще возможно, Карл?!
Халк из Австрии выиграл золото Олимпиады в 40 лет. Как это вообще возможно, Карл?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android