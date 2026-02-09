Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Малинин меня разочаровал». Чайковская — о выступлении американца в командном турнире ОИ

Комментарии

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление олимпийского чемпиона в команде и двукратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина в командном турнире Олимпиады-2026. Сборная США завоевала золотые медали соревнования.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа
08 февраля 2026, воскресенье. 23:55 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
200.03
2
Сюн Сато
Япония
194.86
3
Маттео Риццо
Италия
179.62

Во время выступления в обеих программах Малинин допускал помарки, не заходил на свой максимально сложный прыжковый контент, хотя является одним из наиболее стабильных фигуристов мира.

— А вот в командных соревнованиях чуть не случилась сенсация – записной фаворит Илья Малинин чуть не проиграл.
— Малинин меня разочаровал. Потому что он кумир, гений и вообще человек, который перевернул всё фигурное катание, и вдруг поплыл в короткой программе. Слава богу, что он хоть как-то откатал произвольную, хотя это не его уровень, там не было максимально сложных элементов, которые он делает. Я думаю, что он готовится (и правильно делает) к индивидуальному старту, но не знаю, хватит ли у него запала. Пока в двух программах я этого не увидела, а очень жаль, потому что он, конечно, лучший, вне всяких разговоров и сомнений. Он меняет фигурное катание, он придумывает новые технические возможности, он вообще катается так, как будто родился на льду. Это смена вообще направления в мужском одиночном катании, переосмысливание возможностей. В общем, жаль, если он чисто психологически сломается… Я не знаю, кто там его на что настраивает, но он должен выигрывать 100 процентов.

— Он явно перегорел перед стартом.
— Не может он перегорать, он сильнее всех. Чего ему перегорать?

— Молодой парень, первая Олимпиада.
— Он уже дважды чемпион мира. Не знаю, что такое. Какое-то давление оказывается. Хотя, может быть, старался команду не подвести. Слава богу, вчера он выиграл, потому что японец, который так гениально начал, под конец всё-таки что-то там напропускал и проиграл. А вообще, было бы обидно, если бы его обыграл японец, как обыграл в короткой программе другой, — цитирует Чайковскую «Комсомольская правда».

